(L.E./ml) - "Solch ein Fehler wird in Zukunft nicht mehr vorkommen." Mit diesen Worten entschuldigte sich Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Gréng) am Mittwochvormittag im Differdinger Gemeinderat. Traversini stellte sich dabei ausdrücklich hinter die Stadtbeamten, denen kein Fehler in der Sache um die Vorwürfe, er habe Geld nicht ordnungsgemäß weitergeleitet, vorzuwerfen sei. Er übernehme die Verantwortung. Am Ende gab sich auch die DP mit dieser Erklärung zufrieden. Die Vorwürfe dürften demnach ohne Folgen bleiben. Zuvor hatte die Differdinger DP in einer Pressemitteilung, die kurz nach Mitternacht versendet worden war, schwere Vorwürfe gegen Traversini erhoben:



Auf Nachfrage hin hätten die kommunalen Behörden der DP mitgeteilt, dass Traversini vor Jahren Geld von einem Beamten erhalten habe. Statt das Geld an den Einnehmer weiterzuleiten, sei ein Teil davon an einen anderen Mitarbeiter gelangt. Zweieinhalb Jahre später sei die Summe wieder im Safe des Einnehmers aufgetaucht, ohne dass die Gelder in der Gemeindekasse verbucht worden seien.



Einnahmen waren nicht verbucht worden



Traversini erklärte in der Ratssitzung am Mittwoch, woher das besagte Geld stammt. Konkret ginge es um zwei Geldsummen, eine in Höhe von 1.985,00 Euro und eine über 1.110,48 Euro. Das Geld stamme zum einen aus den Einnahmen der "Fête de la Musique mit Café Rallye 2014" und zum Anderen aus dem multikulturellen Fest aus dem gleichen Jahr.



Damals seien die Einnahmen am Abend nach den jeweiligen Festen in einen Umschlag gesteckt worden. Teils seien zuvor auch Musiker vor Ort aus dem Umschlag bezahlt worden. Alle entsprechenden Quittungen seien ordnungsgemäß vorhanden.



Laut eigenen Aussagen hatte Traversini die Umschläge damals im stadteigenen Tresor deponiert, es aber versäumt, die zuständigen Beamten darüber zu unterrichten. Daher seien die Geldbeträge auch nicht als Einnahmen verbucht worden. Offenbar hatte auch niemand mehr danach gefragt.

Wer hat den Fehler entdeckt?



Erst als dieser Tage die vom Gesetz vorgesehene Ausarbeitung der Abrechnung "Comptes administratif et de gestion de l'exercice 2014" anstand, über die am Mittwoch im Gemeinderat abgestimmt werden sollte, fiel das Fehlen der Buchungen auf.

Laut Darstellung der DP sei der Fehler erst entdeckt worden, nachdem die DP am Dienstagnachmittag damit begonnen habe, Nachforschungen anzustellen. Dem widersprach Traversini und gab an, dass schon Tage zuvor das Missverständnis aufgeklärt worden sei.

"Sie hätten mich einfach fragen sollen, anstatt eine Pressemitteilung in der Nacht vor der Ratssitzung zu verschicken," so Traversini an die Adresse der DP.



"Wir geben uns mit den Erklärungen zufrieden"

Am Ende wurden die Abrechnungen der " Comptes administratif et de gestion de l'exercice 2014" mit den Stimmen der Kenia-Koalition von Déi Gréng, LSAP und CSV und überraschenderweise auch mit den Stimmen der DP angenommen. Lediglich die KPL und Déi Lénk stimmten dagegen.



Für die KPL betonte Aly Ruckert allerdings, dass das Nein seiner Partei nichts mit den Vorwürfen der DP zu tun habe, die er als "Sturm im Wasserglas" bezeichnete, der dem anstehenden Wahlkampf geschuldet sei. Vielmehr sei seine Partei nicht mit der sozialpolitischen Ausrichtung der Abrechnung einverstanden. Ähnlich zu seinem Abstimmungsverhalten äußerte sich Gary Diderich (Déi Lénk), der allerdings im Gegensatz zu Ruckert die DP dafür lobte, dass sie ihre Kontrollfunktion als Opposition im Gemeinderat erfüllt habe.



Nach der Gemeinderatssitzung erklärte Martine Goergen (DP) dem LW auf Nachfrage, ihre Fraktion gebe sich mit den Erklärungen des Bürgermeisters zufrieden. Die Sache sei damit erledigt. Deshalb, und weil die DP selbst 2014 noch im Schöffenrat vertreten war, habe man sich dazu entschlossen, den "Décompte" mitzutragen.

Am Ende der Sitzung wurden allen Ratsmitgliedern und der Presse Kopien der Belege dafür ausgehändigt, dass am Mittwoch beide Einnahmen in den Abrechnungen des laufenden Jahres nachgebucht wurden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.