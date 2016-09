(nas) - Es war ein Schockmoment am Samstagabend im Rahmen des Trauben- und Weinfestes: Beim Abschießen des traditionellen Feuerwerks landet eine Rakete in der Menschenmenge in der Route du Vin. Drei Personen wurden leicht verletzt, mehrere Autos beschädigt.



„Im Gegensatz zu jenen, die etwas weiter weg standen, bemerkten wir gar nicht, dass die einzelnen Teile auf uns zuflogen“, erzählt eine Augenzeugin. Innerhalb kürzester Zeit seien die Einsatzkräfte dann schon vor Ort gewesen. Panik sei zu keiner Zeit aufgekommen, heißt es.



"Wir bedauern diesen Vorfall zutiefst"



Die Frage, wieso es zu diesem Unfall kommen konnte, beschäftigt die Besucher auch noch einige Tage nach der Veranstaltung. „Wir bedauern diesen schrecklichen Unfall zutiefst“, erklärt der Betreiber der Firma, die für das Feuerwerk verantwortlich war und eigentlich, aus Respekt vor den Verletzten, kein Interview geben wollte.



Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ unterstreicht er dennoch, dass ein solcher Zwischenfall nicht vorkommen dürfe. „Wir wollten den Gästen Freude bereiten und ihnen nicht schaden“, erklärt der Betreiber bedrückt.

Keine falsche Handhabung

Beim Abfeuern der neun sogenannten Wasserbomben, die auf das Wasser geschossen werden, um dort zu explodieren, hätte eine Rakete die vorgesehene Flugweite von 30 bis 40 Metern deutlich überschritten und sei über die vorgesehene Sicherheitszone von 120 Metern geflogen. Ein Mitarbeiter sei sofort zur Unfallstelle geeilt und habe sich ein Bild von der Situation gemacht. Der Kontakt zu den verletzten Personen wurde aufrechterhalten.

In puncto Schuldfrage gibt es bereits nähere Details: Zwar sind die technischen Analysen noch nicht abgeschlossen, dennoch ist bereits jetzt sicher, dass es sich um einen Produktionsfehler und nicht um eine falsche Handhabung handelt.