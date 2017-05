(dho) Die Aufbauarbeiten des Votivaltars aus dem Jahre 1766 sind in vollem Gange. Nun ist er fast schon bereit um die Trösterin in ein rechtes Licht zu rücken.



Er wurde zum 100. Jahrestag der Erwähnung der Muttergottes zur Schutzpatronin der Stadt hergestellt und war ein Geschenk an die Trösterin. Wahrscheinlich wurde er durch Spenden aus der Bevölkerung finanziert.

Das Luxemburger Wappen am Baldachin über der Marienstatue unterstreicht den engen Zusammenhang zwischen dem Consolatrix-Kult und dem damaligen Herrscherhaus. Dieser Kult wurde vor allem zur Zeit der Reformation gefeiert. Nach dem Konzil von Trient (1545-1563) wurde der Marienverehrung neuen Aufschwung verliehen, um den christlichen Glauben bei den Leuten zu stärken und einer drohenden konfessionellen Spaltung des Herzogtums entgegenzuwirken.

Die Idee der Fertigung geht auf den Jesuitenpater Theodor Helm zurück. Hergestellt wurde der dreiteilige Altar in der Hauptstadt, auf der Place d'Armes. Hier hatte ein Kunstschmied namens Pierre Petit seine Werkstatt. Er stammte aus der Gegend von Orval (damals noch zum Herzogtum Luxemburg gehörend) und hatte in der Abtei Orval sein Handwerk gelernt. Die Abtei war bekannt für ihre Eisenproduktion und -verarbeitung. So ist der gesamte Altar aus Eisen gefertigt, ein damals sehr verbreitetes Material, wurde es im 17. Jh. doch in den zahlreichen Hochöfen des Landes hergestellt.



Der ursprünglich hellblau gestrichene Altar wurde vermutlich um das 19. Jh. dunkelblau gestrichen, weil dies der Mode der damaligen Zeit stärker entsprach. Sämtliche Rocailleornamente am Altar sind vergoldet, was typisch für die Zeit war.