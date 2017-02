(rr) - Am kommenden Donnerstag wird das erste Tramfahrzeug aus der Fabrik des spanischen Herstellers CAF – „Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles“ in Luxemburg eintreffen. In Kirchberg wurden derweil die elektrischen Oberleitungen errichtet.



Zwischen der Roten Brücke und dem Hauptbahnhof wird die Trambahn bekanntlich ohne Oberleitungen unterwegs sein, so dass das Stadtbild nicht verändert wird. Auf diesem Streckenabschnitt wird die Tram dank sogenannter Superkondensatoren an jeder Haltestelle mittels einer ausfahrbaren Kufe einen Kontakt zu einer Ladeschiene am Boden herstellen.



Vorerst wird die Tram allerdings nur für Praxistests auf dem Gelände des neuen „Tramsschapp“ in Kirchberg unterwegs sein. Bis zu den ersten Testfahrten dürften noch einige Monate ins Land ziehen, sagt Françoise Pütz, Pressesprecherin der Betreibergesellschaft „Luxtram“.

Vorerst wird die Tram nur auf dem Gelände des neuen "Tramsschapp" in Kirchberg verkehren.

Foto: Pierre Matgé