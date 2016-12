(dho) - Ein Autofahrer flüchtete in den frühen Morgenstunden vor der Polizei.



Begonnen hatte die Verfolgung kurz vor 6 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Diskothek in Foetz. Die Polizeistreife war wegen eines anderen Falles vor Ort, als ihr ein Wagen auffiel, welcher in den Augen der Beamten sonderbar gesteuert wurde. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, widersetzte sich dieser.



Die Beamten folgten dem Fahrzeug über den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Richtung Autobahn. Der flüchtige Fahrer steuerte seinen Wagen gegen mehrere abgestellte Autos und Verkehrsschilder.



Es gelang den Beamten der Streife das Auto auszubremsen. Bei dem Manöver stieß der flüchtige Fahrer gegen den Dienstwagen, der dabei leicht beschädigt wurde. Der Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer. Es gelang dem Fahrer zu entkommen. Seine Flucht endete in einem Verkehrsschild in der Rue du Moulin in Schifflingen.



Es stellte sich heraus, dass der Fahrer des verunfallten Wagens stark betrunken war und mit einem geklauten Auto unterwegs war. Laut Polizeibericht hatte er die Fahrzeugschlüssel gefunden oder gestohlen.