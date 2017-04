(tom) Vor dem Trierer Landgericht muss sich ab Dienstag eine Autofahrerin wegen Mordes verantworten. Der 36-jährigen Frau wird vorgeworfen, im April einen Auffahrunfall auf einer kurvigen Landstraße an der Mosel bei Bernkastel mit Absicht herbeigeführt zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft habe die Fahrerin aus Ärger über einen vorangegangenen Streit ihr Auto vorsätzlich in den Gegenverkehr gelenkt. Ihr 34-jähriger Lebensgefährte und eine Beifahrerin waren bei dem Unfall ums Leben gekommen. Die Angeklagte selbst sowie der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs wurden schwer verletzt.



Wie der "Trierische Volksfreund" am Dienstag in seiner online-Ausgabe berichtet, schwieg die Frau am ersten Prozesstag zu den Vorwürfen.