(che) - Seit dem 15. Februar 1999 sitzt Abdullah Öcalan, der Führer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK), in Haft. Und jedes Jahr ziehen ihm zu Ehren tausende Kurden aus ganz Europa nach Straßburg, um für seine Freilassung zu demonstrieren.

So auch in Luxemburg, wo sich laut Polizei am Mittwochmorgen Kurden in Kirchberg versammelt und gemeinsam Richtung Straßburg losgezogen sind. Mehrere Polizeipatrouillen begleiten die Kundgebung bis zur luxemburgischen Grenze bei Audun-le-tiche. In etwa zehn Tagen werden sie in Straßburg ankommen - und gemeinsam mit tausenden anderen Kurden - ihre Solidarität bekunden.