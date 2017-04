(sjp) - Wann wurde die „Nei Bréck“ zum ersten Mal geplant, zu welchem Zeitpunkt wurde das Vorhaben nach mehr als 200-jähriger Unterbrechung wieder aufgegriffen und im welchen Jahr wurde schließlich der Grundstein für den Pont Adolphe gelegt?



All dies und noch vieles mehr erfuhren am Sonntagnachmittag 83 interessierte Leser des „Luxemburger Wort“, die sich an einem in Zusammenarbeit mit dem „Musée dräi Eechelen“ geführten Rundgang mit dem Historiker Robert L. Philippart beteiligten. Ausgangspunkt war „Um Piquet“, Ankunftsort die Place de Paris.

Im Verlauf der Führung zeigte der Stadthistoriker u. a. wie die „Nei Bréck“ die Stadt veränderte und welch große Auswirkungen der Viadukt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zentrum der Stadt Luxemburg auf dessen Entwicklung auf beiden Seiten des Petrusstals hatte.