(vb) – Die Arbeiten an der „Rouder Bréck“ gehen in die vierte Phase. Auf ein Neues werden die Fahrspuren umgelegt.

Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt, werden ab dem 4. Februar auf der "Pont Grande-Duchesse Charlotte" die zwei Fahrspuren in Richtung Innenstadt in die Mitte der Brücke verlegt. Dadurch werden die Fahrspuren am nördlichen Rand frei für die Bauarbeiten. Die zwei Spuren in Richtung Kirchberg am südlichen Rand bleiben unverändert. Auch der Gehweg an der nördlichen Seite wird gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den verbreiterten Gehweg auf der südlichen Seite benutzen.