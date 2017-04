(chr) - Voller Stolz und Freude präsentiert Samuel den Gästen, die zur Einweihung des neuen Projekts in Lorentzweiler gekommen sind, sein Zimmer. Mit seinen drei Mitbewohnern lebt er seit dem 15. Februar in der neuen Struktur des „Service Perspectives“ des Luxemburger Roten Kreuzes. Bei den vier jungen Männern, die zwischen 17 bzw. 18 Jahre alt sind, handelt es sich um Flüchtlinge aus Afghanistan, Eritrea und der Elfenbeinküste, die als unbegleitete Minderjährige nach Luxemburg geflohen sind.

Für die Unterbringung der Jugendlichen wurde ein Teil des Gebäudes des „Club Uelzechtdall“ mit Hilfe der „Uelzechtdall asbl.“ (ein Zusammenschluss des „Club Senior“ und des Jugendhauses), der Gemeinde Lorentzweiler und des Roten Kreuzes renoviert. Betreut werden die Jugendlichen von zwei Sozialpädagogen, die sich täglich um sie kümmern.

Das neue Zuhause der jungen Männer besteht aus vier Schlafzimmern, Badezimmern, Toiletten, einer Küche und einem Gemeinschaftsraum, der u. a. mit einem Kicker ausgestattet wurde. Die jeweiligen Schlafzimmer sind ihr eigenes Reich, das nur ihnen gehört. Die anderen Zimmer müssen sie sich teilen. Das sei aber kein Problem, heißt es.

„Obwohl die Kommunikation zwischen ihnen manchmal schwierig ist, harmonieren sie gut miteinander. Die beiden Afghanen sprechen und verstehen nur wenig Französisch und sind deshalb oft auf einen Übersetzer angewiesen. So müssen sie sich ab und zu mit den Händen verständigen, doch es klappt“, erklärt Sozialpädagoge Sylla Masse.

Um die vier Jugendliche in das soziale und kulturelle Leben zu integrieren, werden Aktivitäten mit dem Jugendhaus und dem „Club Senior“ angeboten. „Damit wollen wir auch eine generationsübergreifende Verbindung zwischen den Jugendlichen und den Senioren herstellen. Durch den regelmäßigen Kontakt können sie auch ihre Französischkenntnisse durch verbessern“, so Sylla Masse.

Die Liebe zum Fußball

Aus Eritrea geflüchtet, befindet sich Samuel bereits seit 2014 in Luxemburg. Mittlerweile hat er auch seinen Statut als Flüchtling bekommen und macht derzeit eine Ausbildung zum Autokarossier. Neben den Unternehmungen mit dem „Club Senior“, ist er auch Mitglied im örtlichen Fußballverein. „Ich liebe es Fußball zu spielen, es ist meine Lieblingsbeschäftigung“, erklärt er begeistert. Die Sozialpädagogen helfen den Jugendlichen auch im Alltag, etwa beim Einkaufen oder bei Verwaltungsaufgaben. Die Sozialpädagogen passen ihr Programm denn auch den spezifischen Bedürfnissen der Bewohner an und helfen, wann und wo es nötig ist. Ihnen ist es wichtig, dass die Heranwachsenden wissen, dass sie sich auf ihre Betreuer verlassen können. „Die Jungen sind sehr aufnahmebereit, integrieren sich in der Gemeinde, wollen sich weiterentwickeln und auch etwas lernen“, so Masse. Für ihn ist das Projekt bereits jetzt ein voller Erfolg.







