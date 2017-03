(che) - Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, haben in der Nacht zu Mittwoch gleich vier Autofahrer ihren Führerschein abgeben müssen.

In Rodange kontrollierten Polizeibeamte gegen 1.10 Uhr nachts ein Fahrzeug - dies weil eine Verwarnung, die kurz davor am Fahrzeug angebracht wurde, nicht entfernt worden war - und zudem eines der Lichter nicht mehr funktionierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war.

In Esch/Alzette stoppten gegen 1 Uhr derweil Polizeibeamte einen Wagen, der sich mit hoher Geschwindigkeit einem Kontrollposten näherte. Auch dieser hatte zu viel getrunken.

In der Rue Bender fiel indes gegen 1.45 Uhr ein Fahrzeug auf, das in Schlangenlinien gesteuert wurde. Bereits beim Öffnen der Fensters vernahmen die Beamten Alkoholgeruch. Auch hier war der Höchstwert deutlich überschritten.

Der Letzte in der Runde war dann in Christnach unterwegs. Allerdings nicht betrunken, sondern doppelt so schnell, wie erlaubt. 93 statt 50 km/h hatte der Fahrer auf dem Tacho.

In den vier Fällen wurden die Führerscheine eingezogen.