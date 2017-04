(lb) - Nachdem Einbrecher am Montagnachmittag in Clerf in einem Lieferwagen geflüchtet waren, sorgte in der Nacht auf Dienstag ein weiterer Lieferwagen für Aufregung.



Gegen 1.30 Uhr wurde dieser in der Rue de Luxembourg in Heisdorf mit einer Geschwindigkeit von 76 statt der in der Ortschaft erlaubten 50 km/h erfasst.



Für die Beamten bestand kein Zweifel daran, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Einem Atemlufttest auf der Dienststelle wollte er sich jedoch verweigern. Er wurde kurzerhand für die diesbezügliche Kontrolle zur Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren. Die Beamten erstellten Protokoll.

