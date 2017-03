(SH) - Fußballspieler Tom Laterza bleibt eine Haftstrafe erspart. Der 24-Jährige wurde am Dienstag in zweiter Instanz zu 180 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Tom Laterza hatte sich vor Gericht verantworten müssen, weil er im Sommer 2014 auf der Weinkirmes in Wellenstein in eine Schlägerei verwickelt war. Dabei hatte sich das Opfer einen Knochen unter dem Auge gebrochen. Der Mann musste daraufhin zweimal operiert werden.



In erster Instanz war der 24-Jährige im Oktober vergangenen Jahres neben einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 750 Euro auch zu Schadenersatzzahlungen in Höhe von insgesamt 11.800 Euro verurteilt worden. Die Richter in zweiter Instanz ordneten nun eine Expertise an, um herauszufinden, wie hoch der Schaden tatsächlich ausfiel.



