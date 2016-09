(dho) - Um 1.20 Uhr wurde der Polizei am Mittwoch eine verdächtige Person in Strassen in der Rue Fleming gemeldet. Die Person habe soeben aus einem Fahrzeug einen Garagentoröffner entwendet, berichteten Zeugen der Polizei.



Hiermit hatte er sich Zugang zu einem Haus verschafft und mehrere Gegenstände dort gestohlen - unter anderem drei Armbanduhren und eine Menge Bargeld. Als er das Haus wieder verließ, erwartete ihn bereits eine Patrouille der Polizei vor der Tür.



Der Dieb wurde festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.