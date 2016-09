Von Benjamin Jung



Vier Kutschen mit 24 Pferden, kein Kunststoff, alles Lindenholz: Mit viel Glanz, viel Gold, 400 Spiegeln und 715 Lampen erscheint es sehr edel – das „Carrousel galopant“ auf der Schueberfouer. 1898 wurde es in Belgien gebaut, bis 1908 von einem Pferd betrieben, bis 1961 mit Dampf und seitdem mit Strom.



Auch der Klang hat es in sich. Er stammt von einer Louis-Hooghuys-Orgel mit 70 Tasten. Kenner wissen, dass Hooghuys der Name einer belgisch-niederländischem Dynastie von Orgelbauern ist, deren Tradition bis auf 1806 zurückgeht.



Jeder kennt das „Carrousel galopant“ und genau wie das Riesenrad dürfte es wohl kaum von der „Schueberfouer“ wegzudenken sein. Oder etwa doch?



Denn, ob das Pferdekarussell auch im nächsten Jahr noch auf dem Glacis zu finden sein wird, ist alles andere als sicher. Ungewisse Zukunft François Kopp, der Betreiber, ist nämlich inzwischen 77 Jahre alt und er scheint geneigt, den Betrieb einzustellen. „Ich weiß nicht, ob ich weitermachen will“, verriet er kurz vor „Schueberfouer“-Auftakt dem „Luxemburger Wort“.



„Ich kann mich nicht unendlich strapazieren“, meint der Franzose, der bereits mit 16 auf dem Jahrmarkt gearbeitet hat. „Ich habe zwei Söhne, die auch Schausteller sind, und ich kann mein Fahrgeschäft nicht in zwei teilen, wenn ich aufhöre“. Eine Idee scheint er dennoch zu haben: „Der Platz [des Karussells] ist im Museum“, sagt François Kopp.



Auf dem Jahrmarkt geboren: François Kopp kennt nur das Leben als Schausteller.

Foto: Benjamin Jung

Anderthalb Tage braucht es, um es aufzurichten. „Heute sind die Fahrgeschäfte weitaus praktischer und der Unterhalt ist einfacher“, meint der 77-Jährige. „Hieran ist nichts modern. Alles ist Knochenarbeit.“ Seit 41 Jahren hilft ihm ein und derselbe Arbeiter. „Seit ich das Karussell habe, habe ich auch ihn. Er liebt seinen Beruf.“ Verliebt sei er aber auch selbst.

„Dieses Reiterspiel hat mich in seinen Bann gezogen“, meint Kopp. „Egal ob in Frankreich, Belgien, Deutschland oder in den Niederlanden, es war immer die Nummer eins. Leider konnte ich mich nicht rechtzeitig davon trennen.“



Wenn er leider sagt, meint er, dass sein Fahrgeschäft nicht besonders viel Gewinn einbringt. Hätte er es früher verkauft, hätte er sich bestimmt ein viel moderneres Rummelgeschäft anschaffen können. Doch dafür hing er zu viel an „seinem“ Karussell – eine Reliquie, die nun an ihm hängen bleibt.



„Meine Kinder haben eigene große Fahrgeschäfte und meines bringt sehr viel Arbeit mit sich“, bedauert er. Das Leben auf dem Jahrmarkt, der seiner Familie seit Generationen ein Zuhause biete, will François Kopp nicht missen: „Zuhause in Südfrankreich würde ich weder meine Kinder noch meine Enkel sehen. Ich bin auf dem Jahrmarkt geboren. Er ist mein natürliches Umfeld.“



Das wird es auch bleiben – auch ohne das „Carrousel galopant“. Und auch wenn der Abschied von seinem Wegbegleiter sicherlich schmerzen wird.



(Aus dem Französischen übersetzt von Steve Remesch)