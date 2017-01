(SH) - Nicht weniger als 900 Strafzettel musste die Polizei im vergangenen Jahr ausstellen, weil Verkehrsteilnehmer ohne gültige Papiere unterwegs waren.



Um sicherzustellen, dass sich die Fahrer an die Vorschriften halten, wird die Polizei in der kommenden Woche verstärkte Kontrollen durchführen.



Die Polizei erinnert daran, dass Verkehrsteilnehmer jederzeit einen gültigen Führerschein, den Versicherungsschein, die Zulassungspapiere sowie die Steuervignette bei sich haben müssen.

Wer keinen gültigen Führerschein - Fahranfänger müssen zusätzlich ihr Stage-Heft dabei haben -, resp. keine gültigen Versicherungspapiere vorweisen kann, muss mit einem Bußgeld von 24 Euro rechnen. Wurde die Autosteuer nicht bezahlt, sind 74 Euro fällig.



Doch auch wer mit einem unleserlichen Kennzeichen unterwegs ist, muss bei den Kontrollen in der kommenden Woche mit einer bösen Überraschung rechnen. Ein Strafzettel von 49 Euro fällt in diesem Fall an.



