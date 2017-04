(SW/dpa/SH) - Als Reaktion auf die hohe Terrorgefahr gelten in den EU-Staaten seit Freitag strengere Kontrollen an den Außengrenzen. Bei allen Passagieren, die aus Ländern außerhalb des Schengen-Raums an Flug- und Seehäfen einreisen, werden die personenbezogenen Daten und die Nummer des Reisedokumentes mit einer Fahndungsdatei abgeglichen.

Die neuen Regeln waren nach den Anschlägen von Paris im November 2015 von der EU-Kommission vorgeschlagen worden. Vor etwa einem Monat wurde die Überarbeitung des Schengener Grenzkodexes von den EU-Staaten beschlossen.

Bislang mussten an den EU-Außengrenzen lediglich die Daten von Nicht-EU-Bürgern systematisch mit allen Sicherheitsdatenbanken abgeglichen werden - und dies auch nur bei der Einreise. Die neuen Regeln werden nun auch für die Ausreise aus der EU sowie für alle EU-Bürger gelten. Sie sollen zu einem schengenweit einheitlich hohen Kontrollniveau beitragen.



Kaum mehr Wartezeit



Für Reisende ab dem Flughafen Findel wird sich zunächst jedoch kaum etwas ändern. Wohl sollen die Reisedokumente gescannt werden, dies soll jedoch nicht mehr als 30 Sekunden in Anspruch nehmen. Mit längeren Wartezeiten müssen die Flugpassagiere demnach nicht rechnen, erklärt Polizeisprecher Vic Reuter.



Frühestens im kommenden Jahr sollen die Kontrollen mit neuem technischen Material durchgeführt werden. Die Anschaffung der neuen Maschine soll rund eine Million Euro kosten.







