(che) - In der Nacht zu Dienstag gegen 1.15 Uhr machte ein Mann in der Rue Glesener in Luxemburg-Stadt Polizisten auf sich aufmerksam, als er sich beim Erblicken der Patrouille hinter einem Wagen versteckte.



Das machte die Beamten neugierig, sie wollten den Ertappten kontrollieren. Doch kurz bevor dies durchgeführt werden konnte, leerte er schnell eine Bierflasche.

An der Stelle, an der er sich zuvor versteckt hatte, lagen Geldscheine. Und ein Drogenkonsument, der sich ebenfalls in der Straße aufhielt, gab auf Nachfrage der Polizisten an, bei diesem Herrn Drogen gekauft zu haben.



Die Beamten zählten eins und eins zusammen und es verstärkte sich ein Verdacht: Der Mann hatte vermutlich Drogen verschluckt, als er die Bierflasche leerte.



Den verdächtigen Mann in Handschellen abzutransportieren, stellte sich als schwierig heraus: Er setzte sich zur Wehr, ließ sich auf den Boden fallen, machte starke Kaubewegungen - und spuckte plötzlich Blut.



Die Beamten riefen daraufhin den Rettungsdienst. Doch auch im Krankenhaus rebellierte der Mann weiter, war kaum zu bändigen. Eine Röntgenuntersuchung wurde trotzdem durchgeführt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt.