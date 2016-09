(str) - Der Fall lässt zu viele Fragen offen: Was ist am Weiher in Linger tatsächlich geschehen? Ist die Ruine ein Mordschauplatz oder nur ein Übergabeort? Was bleibt, nachdem die Mutter von Baby Bianka nach 14-monatigem Schweigen aus der U-Haft entlassen wurde?



Es ist ein schwieriger Fall, der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft unter den aktuellen Umständen sicher noch längere Zeit Kopfzerbrechen bereiten wird: Seit Anfang Juli 2015 wird der damals fünf Wochen alte Säugling Bianka B ...