(SH) - Die Veröffentlichung des Buches "Seit wann fahren Sklaven Auto? Mit neuem Wissen in die Freiheit" im Frühling 2015 unter dem Namen Bert Hoscheit könnte den Autoren teuer zu stehen kommen. Der Luxemburger musste sich am Donnerstag vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in mehreren Passagen Kriegsverbrechen geleugnet, resp. verharmlost zu haben und somit gegen den Artikel 457-3 des Strafgesetzbuches verstoßen zu haben.

Die Passagen, die von der Staatsanwaltschaft zurückbehalten wurden, betreffen vor allem Aussagen über die Konzentrationslager und die Massenvernichtung während des Zweiten Weltkrieges. Insbesondere folgender Satz verdeutliche der Vertreterin der Staatsanwaltschaft zufolge, dass der Buchautor versucht, die Entsetzlichkeiten des Nationalsozialismus' zu minimieren: „Abgeschnittene Haare (wegen der Läuse), Haufen an Schuhen und Kleidern (die Gefangenen bekamen Uniformen), Haufen an leeren Kanistern von Zyklon B (zur Desinfektion), Fotos von mageren Gefangenen (die an Typhus litten), alles Elemente, die uns erschaudern lassen und unser Mitgefühl wecken, dies alles sind keine Beweise einer Massenvernichtung durch Gaskammern.“

18 Monate Haft



Der 58-Jährige wolle die abwertenden Dinge als weniger abwertend hinstellen und versuche den Eindruck zu vermitteln, als seien die Arbeitslager etwas Positives gewesen. Sie forderte eine Haftstrafe von 18 Monaten, eine Geldstrafe sowie die Beschlagnahmung jener Buchexemplare, die noch im Besitz des Autors sind.

Der Autor selbst betonte vor den Richtern, dass er weder schlechte Absichten hatte, noch in seinem Buch Kriegsverbrechen leugnen wollte. "Meine Absicht war es nie, den Holocaust in Frage zu stellen", so Hubert H. Er wisse, dass es sich um ein Thema handele, auf das viele Menschen sensibel reagieren und hätte in seinem Werk auch darauf hin gewiesen. Er hätte jedoch unterschätzt, wie stark diese Reaktionen sein könnten. Es sei schwer, objektiv mit dem Thema umzugehen.



Der Autor betonte weiter, dass die meisten Passagen, die ihm vorgeworfen werden, als Fragen formuliert gewesen seien. Einige seiner Formulierungen seien jedoch wohl nicht gut gewesen. Deshalb könne ein falsches Bild von ihm aufkommen, so der gelernte Theologe, der drei Jahre lang an seinem Buch geschrieben hatte. Er passe nicht in das Bild eines Negationisten und verstehe, dass das Risiko bestehe, dass sich Kriegsverbrechen wiederholen würden, wenn sie verleugnet oder verharmlost würden.



"MemoShoah" beantragt Schadenersatz



Als Nebenkläger im Prozess war die Vereinigung "MemoShoah" aufgetreten. Maître François Moyse hatte den symbolischen Euro für die Vereinigung beantragt. Es sei traurig, in der heutigen Gesellschaft solche Aussagen zu hören, erklärte der Anwalt. Am ersten Verhandlungstag im Februar hatte auch der damalige Präsident der "MemoShoah" Henri Juda, der sein Mandat Anfang dieses Monats abgab, den symbolischen Euro als Schadenersatz beantragt.



Das Urteil ergeht am 4. Mai.



