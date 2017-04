(TJ) - Mit dem freundlich-warmen Aprilwetter scheint es definitiv vorbei. Nachdem der Montag noch einigermaßen angenehm war, sind die Temperaturen seit Dienstag in den Keller gerutscht. Am Mittwochmorgen fiel auf den Höhenlagen im Schwarzwald wieder Schnee, der bis auf 400/500 Meter Meereshöhe herab liegen blieb. Im Süden Deutschlands waren die Schneefälle mit zehn Zentimetern teilweise ergiebig und selbst im Rheinland (Düsseldorf), wo es meist milder ist, wurden am Mittwoch Temperaturen von minus fünf Grad gemessen.

Kühler Mai-Anfang



Die Wetterfrösche sind sich einig: Im laufenden Monat wird es draußen nicht wieder wirklich gemütlich. Es soll bis Anfang kommender Woche wenig frühlingshaft zugehen, immer wieder drohen Regenschauer. Lediglich am Sonntag sind längere sonnige Augenblicke zu erwarten, doch schon am Montag soll von Westen her teilweise kräftiger Regen heranziehen. Darüber dürften sich dann lediglich Landwirte und Hobbygärtner freuen. Denn nach fast vier Wochen ohne Regen kann die Vegetation etwas Wasser gut gebrauchen.

Statistisch warmer April

Der Aprilmonat lag statistisch gesehen bis vorige Woche satte zwei Grad über dem Durchschnitt. Im Lauf dieser Woche ist der Vorsprung auf nur noch 0,4 Grad geschmolzen. Bleibt zu hoffen, dass der Wonnemonat Mai nach einem schlechten start schnellstmöglich in die Gänge kommt.