(vb) – Er wollte eigentlich nur einer Frau bei einem Unfall helfen. Doch nach der Unfallaufnahme interessierte sich die Polizei für den Helfer.

Eine junge Frau fuhr am Freitagnachmittag von Altlinster in Richtung Imbringen, als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie zog das Fahrzeug wieder quer über die Fahrbahnen und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Die junge Frau blieb unverletzt, der Wagen erlitt jedoch einen Totalschaden.

Ein anderer Autofahrer sah den Unfall, blieb stehen und bot seine Hilfe an. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie fest, dass der Mann dem Alkohol zugesprochen hatte. Der hilfsbereite Autofahrer musste alsdann eine Atemprobe abgeben – er bekam eine Anzeige.