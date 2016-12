(km) - In letzter Zeit kam es an der Kreuzung zwischen N6 und der Rue de Mamer vermehrt zu langen Wartezeiten an der Ampel. Während den Stoßzeiten bildeten sich Autoschlangen von mehr als drei Kilometer.

Ein Teil dieser Problematik soll nun gelöst worden sein, dies teilte Infrastrukturminister François Bausch auf die parlamentarische Anfrage von Gilles Roth mit. Schuld an den teils extrem langen Wartezeiten sei ein Defekt an den Sensoren zur Erkennung des Verkehrsaufkommens gewesen. Diesen hätten Mitarbeiter von "Ponts et Chaussées" bereits behoben.

Desweiteren sollen mehrere Projekte das Verkehrschaos zwischen Steinfort und Luxemburg-Stadt weiter in den Griff bekommen. Hierunter fallen, so der Infrastrukturminister, Verbesserungen bei der Durchfahrt Steinfort, dem Kreisverkehr Windhof und dem Autobahnkreuz Strassen. Die Gemeinden Bartringen, Strassen und Mamer planen in einem weiteren Pilotprojekt eine zentralisierte Steuerung der Verkehrsampeln, um einen besseren Verkehrsfluss zu gewährleisten.



