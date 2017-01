(NAL/mth) - Eine spektakuläre Verfolgungsjagd lieferte sich ein Motorradfahrer am Dienstag mit der belgischen Polizei auf der E411. Der Biker hatte allen Grund, die Polizei abhängen zu wollen, denn er führte laut Polizei einen nicht näher bezeichnete Menge illegaler Drogen mit sich.

Der Fahrer war einer Polizeistreife aufgefallen, weil er die Geschwindigkeitsvorschrift auf der Autobahn missachtete. Als die Beamten mit ihrem Dienstwagen die Verfolgung aufnahmen, beschleunigte der Verdächtige bis auf 260 km/h.

In der Nähe von Stockem bei Arlon (B) errichte die belgische Polizei anschließend eine Straßensperre. Beim Versuch, diese zu durchbrechen, stürzte der Motorradfahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde im Krankenhaus in Arlon behandelt. Laut belgischer Staatsanwaltschaft ist der Mann in Luxemburg wegen Drogendelikten vorbestraft.

Er wurde am Mittwoch in Arlon einem Untersuchungsrichter vorgeführt und dürfte wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie des Besitzes illegaler Drogen angeklagt werden.

