(mth) - Richter, Staatsanwälte und Anwälte sind Experten in Rechtsfragen. Wenn sich also in einem Rechtsstreit eine fachspezifische Frage stellt, dann muss diese unter anderem auch aufgrund eines fundierten Gutachtens eines Experten in dem jeweiligen Fachbereich beantwortet werden.

Nicht nur auf strafrechtlicher Ebene spielen diese Gutachten oft eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Sachlage, da psychiatrische Personengutachten, genetische Analysen und forensische Berichte von Medizinern, Brandexperten oder Ballistikern den entscheidenden Unterschied zwischen einem Freispruch und einer langjährigen Haftstrafe erwirken können ...