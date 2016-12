(TJ) - Es war gegen 16.00 Uhr, als Passanten in einem sehr ungünstig abgestellten Fahrzeug am Weihnachtsmarkt in Metz eine Gasflasche bemerkten. Sie informierten die Polizei.

Sofort wurde der Weihnachtsmarkt evakuiert und ein Sicherheitsperimeter um die Place de la République eingerichtet, so der Républicain Lorrain. Sprengstoffexperten aus Metz wurden angefordert, sie mussten allerdings erst aus Nancy anfahren, weil sie dort einen Einsatz hatten. Knappe zwei Stunden später konnten die Polizisten Entwarnung geben: Der Besitzer des Fahrzeugs war ermittelt worden.



Alerte au véhicule suspect place de la Republique à #Metz une bouteille de gaz retrouvée sur la banquette arrière pic.twitter.com/VmS4LS7ESj — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) December 23, 2016