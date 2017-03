(AH) - Am Aschermittwoch ist alles vorbei: Die Fastnacht und der Winter werden begraben. Um sie gebührend zu verabschieden wird in Remich traditionsgemäß der „Stréimännchen“ verbrannt. Mit ihm gehen auch alle Sünden der närrischen Zeit in Flammen auf.

In Remich wird diese Tradition seit vielen Jahren aufrecht erhalten ...