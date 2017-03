(na) - Geschlossen tritt der Escher Schöffenrat für die Gemeindewahlen im Oktober an. Alle vier aktuellen Schöffenratsmitglieder wollen es wieder wissen.

Spitzenkandidatin ist Vera Spautz, die die Nachfolge von Lydia Mutsch angetreten hatte, nachdem letztere 2013 Gesundheitsministerin wurde.

"Ich bin mir sicher, dass wir unsere Sitzanzahl behalte können", erklärte sie am Mittwochabend nach der Vorstellung der LSAP in der Kulturfabrik. "Sollte wir einen dazu gewinnen, dann würde dies zeigen, dass wir gute Arbeit geleistet haben".

"Ich trete an um wieder Bürgermeisterin zu werden"

"Ich trete an um wieder Bürgermeisterin zu werden", so Vera Spautz noch im Gespräch. Und kündigt gleichzeitig an, dass sie in dann 2018 bei den Parlamentswahlen nicht mehr antreten werde. "Esch braucht eine Vollzeitbürgermeisterin", unterstreicht sie.

Zu einer eventuellen Koalition wolle sie bis zum 8. Oktober keine Aussage machen. Auch die Gerüchte laut denen eine LSAP-Déi Lénk Koalition die aktuelle LSAP-Déi Gréng-Koalition bei entsprechendem Wahlresultat ablösen könnte, wollte sie nicht kommentieren.

Liste mit "sozialem Profil"

Dafür unterstreicht sie lieber, dass die Eschr LSAP "viele junge Menschen" für sich gewinnen konnte und dass diese nicht nur kurzfristig vor den Wahlen zur Partei gestoßen seien. Die LSAP verfüge auch über eine "soziales Profil", unterstrich sie.



Unterstützt wird die Bürgermeisterin von den drei LSAP-Schöffen Dan Codello, Henri Hinterscheid und Jean Tonnar, die alle wieder antreten. Auch die meisten LSAP-Ratsmitglieder werden sich den Wähler stellen.



Einzig Paul Weidig wird seine eigene Nachfolge nicht antreten. Doch dies hatte er bereits vor einigen Wochen mitgeteilt.



Hier die LSAP-Liste: