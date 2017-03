(TJ) - Kurz vor 16.00 Uhr wurde den Rettungsdiensten am Dienstagnachmittag eine starke Rauchentwicklung in der Bettemburger Pfarrkirche gemeldet. Vor Ort mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass ein oder mehrere Vandalen sich in dem Gotteshaus ausgelassen hatten.

Die Flammen - es waren einige Fahnen angezündet worden - waren schnell gelöscht, bei näherem Hinsehen stellte man fest, dass der Missetäter nicht nur an mehreren Stellen gezündelt hatte, sondern auch Statuen und andere Objekte zerstört hatte.

"Et gesäit aus, wi wann eng Bomm ageschloen hätt", so Dechant Edmond Ries. "Statuen wurden von ihren Sockeln gestoßen, ein Vorlesepult ist kaputt, die Mikrofonanlage wurde beschädigt, selbst die Lautsprecher wurden aus ihren Halterungen gerissen, sogar eine Muttergottesstatue, die in einer Höhe von vier Metern steht, wurde von ihrem Sockel geworfen und ist schwer beschädigt", so Ries weiter. Auch ein Tisch mit brennenden Opferkerzen war umgeworfen worden.

Verdächtiger Mann



Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde ein stark verwirrter, barfuß laufender Mann in der Kirche angetroffen. Aufgrund seiner Aussagen besteht der Verdacht, dass es sich um den Täter handeln könnte. Er wurde vorerst von den Polizeibeamten auf der Dienststelle verhört und anschließend aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung in ein Krankenhaus gebracht.



Über die Schadenshöhe konnte der Dechant am Dienstagabend noch keine genauen Angaben machen. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein und sicherte die Spuren.