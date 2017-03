(tom) - Großeinsatz für die Polizei am Donnerstagabend in Kirchberg: Das Utopolis-Kino und das Einkaufszentrum Auchan in Luxemburg-Kirchberg mussten gegen 18 Uhr evakuiert werden. Genaue Gründe waren zunächst nicht bekannt. Gegen 21.45 gab die Police Grand-Ducale Entwarnung für beide Gebäude und nannte den Grund für den Einsatz: eine konkrete Bombendrohung, die gegen 17.45 Uhr telefonisch im Utopolis eingegangen war. Ein verdächtiger Gegenstand sei aber nicht gefunden worden.







Erste Stimmen vor Ort berichteten von einem Bombenalarm. Im Kino seien die Filme unterbrochen worden und die Lampen angegangen, dann habe das Personal alle Gäste angewiesen, schnell nach draußen zu gehen und sich von den Gebäuden zu entfernen. Polizisten mit Maschinenpistolen seien durch das Gebäude gelaufen.



Polizeisprecher Frank Stoltz bestätigte auf LW-Nachfrage den Einsatz, wollte aber zunächst auch nichts zu den Gründen sagen. Die ersten Polizeikräfte trafen kurz nach 18 Uhr ein, auch die Hundestaffel und die Berufsfeuerwehr der Hauptstadt waren schnell vor Ort.





Das Kino wurde zuerst evakuiert, die Kinobesucher wurden in Richtung Circuit de la Foire geleitet. Etwa zehn Minuten später folgte die Evakuierung des Einkaufszentrums Auchan. Die Luxexpo war offensichtlich von dem Einsatz nicht betroffen, allerdings war die Straße zwischen Kino und Luxexpo abgesperrt..







"Ich war gerade im Einkaufszentrum, da kam eine Menschenmenge auf mich zugerannt", berichtet ein Auchan-Kunde. "Alle mussten das Gebäude schnellstmöglich verlassen. Später dann wurde uns gesagt, wir müssten zwei Stunden abwarten, bis wir wieder hinein dürfen, beziehungsweise zu den Autos in der Tiefgarage."





Ein anderer Passant konnte zwar noch in die Auchan-Tiefgarage einfahren, wurde dann aber sofort mit den anderen Anwesenden hinausgelotst. Sein Auto musste auch er stehen lassen. Die Evakuierung sei sehr gefasst und gut organisiert abgelaufen, es habe keine Panik gegeben: "In der Pizzeria gegenüber, wo wir gewartet haben, waren alle entspannt."



Angestellte der State Street Bank neben dem Utopolis durften kurz zurück an ihren Arbeitsplatz, um ihre Sachen zu holen, mussten das Gebäude dann aber direkt wieder verlassen.







Die Polizei sperrte die Straße für den Verkehr und bat, die Gegend weiträumig zu umfahren. Kurz vor 20 Uhr durften die Auchan-Kunden und Kinogäste ihre Autos aus den Tiefgaragen holen. Der Einsatz war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht beendet, der "Service Déminage" suchte weiterhin mit Spürhunden den Supermarkt ab.



Um 21.47 Uhr bestätigte Polizeisprecher Frank Stoltz gegenüber dem LW, dass in Kirchberg Entwarnung gegeben wurde: "Für das Einkaufszentrum um 21.15 Uhr, für den Kinokomplex um 21.45 Uhr. In beiden Gebäuden wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden."



Entwarnung für das Shoppingzenter auf Kirchberg. Kino wird zur Zeit noch durchsucht. — Police Luxembourg (@PoliceLux) March 23, 2017





Auf Nachfrage hin bestätigte Stoltz, dass man von einer "konkreten Bedrohung", von einem "Alarm" ausgegangen sei. "Wir haben die Angelegenheit sehr ernst genommen, derartige Drohungen werden nie auf die leichte Schulter genommen. Aus diesem Grund wurde auch der ganze Apparat in Gang gesetzt."



Entwarnung auch für das Kino auf Kirchberg. Alarm aufgehoben. Polizeinsatz beendet. Die Kriminalpolizei ermittelt. — Police Luxembourg (@PoliceLux) March 23, 2017





Frank Stoltz erinnerte angesichts der Bombendrohung daran, dass dieser Tatbestand im Falle einer Verurteilung mit bis zu fünf Jahren Haft beziehungsweise 3000 Euro Geldbuße geahndet werden kann.

