(jl) - Zur Leistung von 240 Stunden Sozialarbeit, einem 36-monatigen Fahrverbot, davon 24 auf Bewährung, und einer Geldbuße von 1250 Euro wurde am Donnerstag am Bezirksgericht in Diekirch ein junger Mann verurteilt, der am Morgen des 20. September 2015 nach einer durchzechten Nacht auf der N 23 zwischen Flatzbour und Koetschette wohl im Sekundenschlaf auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem anderen Wagen kollidiert war.

Ein Unfall, bei dem der unschuldige Insasse des zweiten Fahrzeugs so schwer verletzt wurde, dass er noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Wieso er sich damals ohne ausreichend Schlaf und mit 1,4 Promille hinters Steuer gesetzt hatte, hatte der Angeklagte, der noch dazu als Busfahrer arbeitet, vor dem Richterpult nicht beantworten können.

Die Staatsanwaltschaft hatte denn auch von einem provozierten Unglück gesprochen und eine neunmonatige Haftstrafe mit möglicher Teilbewährung, eine Geldstrafe und ein Fahrverbot von 36 Monaten – außer für die beruflichen Fahrten – gefordert.