(mth) - Neun Jahre Haft ohne Bewährung stehen einem Luxemburger bevor, der zwischen 2010 und 2011 wiederholt die Tochter seiner Lebensgefährtin zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll.

Eine Bewährungsstrafe war ausgeschlossen, nachdem Ernest K. nicht zur Verhandlung am 19. Januar erschienen war. Die Richter gingen in ihrem Urteil zudem weit über das Strafmaß von sechseinhalb Jahren hinaus, das von der Staatsanwaltschaft gefordert worden war.

K. soll das zur Tatzeit zwölfjährige Mädchen wiederholt im Intimbereich berührt und zu sexuellen Handlungen gezwungen, aber nicht vergewaltigt haben. Eigenen Aussagen nach lebte das Mädchen in ständiger Angst vor ihrem Stiefvater, während die Mutter nichts von den Übergriffen mitbekam. Diese endeten erst, als sich die Mutter scheiden ließ und der mutmaßliche Täter auszog.

Der Fall kam erst ans Licht, nachdem das Opfer sich in der Schule einer Psychologin eröffnet hatte. Das Mädchen litt in der Folge an schweren Depressionen, entwickelte selbst verletzendes Verhalten und hatte Selbstmordgedanken.

Das hohe Strafmaß dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass Ernest K. die Vorwürfe zunächst geleugnet hatte, bevor er von den Ermittlern mit sexuell eindeutigen SMS-Kurznachrichten konfrontiert wurde. Trotzdem blieb er bei der Version, dass er eine "freiwillige Beziehung" zu der Minderjährigen unterhalten habe.