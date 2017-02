(SH) - Eine Disziplinarstrafe mussten die drei Lehrerinnen, denen vorgeworfen wird, im März 2015 Dokumente zu den Leistungstests zum Übergang von der Grund- in die Sekundarschule vor Abschluss der Prüfungen unerlaubterweise weitergeleitet zu haben, bereits absitzen. Ob ihr Vorgehen auch strafrechtliche Folgen haben wird, erfahren sie am Donnerstagmorgen, wenn die Richter ihr Urteil in erster Instanz bekannt geben.

Der Staatsanwaltschaft nach haben die Frauen gegen das Berufsgeheimnis – und somit gegen das Gesetz – verstoßen ...