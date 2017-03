(SH) - Im Oktober 2015 mussten sich Aline L., Claire W. und Michèle P. ein erstes Mal vor Gericht verantworten. Den drei Erzieherinnen war vorgeworfen worden, zwischen 2007 und 2009 in dem „Foyer scolaire“ in der Rue Gellé in Bonneweg besonders unruhige Kinder an Stühle angebunden zu haben. Am Donnerstag – anderthalb Jahre nach dem ersten Verhandlungstag – erfahren die drei Frauen, ob die Richter sie für schuldig empfinden und wie das Strafmaß aussieht.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe gegen die Erzieherinnen gefordert ...