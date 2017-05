(mth) - Amandio D., der seine Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht und auch vergewaltigt haben soll, wird zwei von insgesamt acht Jahren in Haft verbringen müssen, wie aus der Urteilsverkündung am Donnerstag hervorging.

Sechs Jahre wurden zur Bewährung ausgesetzt unter der Auflage, dass D. sich einer psychiatrischen Behandlung unterzieht. Ihm wurden zudem für eine Dauer von zehn Jahren diverse Bürgerrechte entzogen. So darf er beispielsweise nicht in einem Bereich beruflich tätig sein, in dem er mit Kindern Kontakt hat.

Auf zivilrechtlicher Ebene sprachen die Richter dem Opfer zudem eine Entschädigungssumme von rund 10.000 Euro zu.

Ein Antrag der Verteidigung, den Angeklagten einem freiwilligen Lügendetektor-Test zu unterziehen, hatte das Gericht abgelehnt – offenbar mit der Begründung, dass solche Tests keine verlässliche wissenschaftliche Basis hätten. Derartige Tests sind in Luxemburg nicht üblich, gelten aber in Frankreich oder Belgien als zulässige Mittel im Rahmen einer Ermittlung. Beweiskraft in einem Gerichtsverfahren haben sie jedoch auch dort keine.