(str) - Anouar B., Dogan S. und Cihan G. müssen für 22 Jahre in Haft. Der mutmaßliche Handlanger Simon S. wurde erneut freigesprochen. Am frühen Morgen des 2. April 2013 greifen fünf bis sechs schwer bewaffnete Männer den Hauptsitz des Sicherheits- und Werttransportunternehmens in Gasperich an.

Mit Sprengstoff versuchen sie sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Eine erste Sprengung schlägt fehl, mit einer zweiten gelingt es den Tätern dann aber doch, sich zum Zugang zum Gebäudeinnern zu verschaffen. Doch die Räuber finden nicht das vor, was sie sich erwartet hatten: Im Depot von G4S wird nachts nicht gearbeitet. Geld und Wertsachen sind außerhalb der Öffnungszeiten sicher verschlossen.

Irrtum rettet Menschenleben

Menschenleben rettet wahrscheinlich auch ein Missverständnis in der Einsatzzentrale der Polizei. Dort schickt man nämlich sofort nachdem der Alarm einging, alle verfügbaren Streifenwagen zu einem anderen Depot in Hamm. Als sich der Irrtum aufklärt, und die ersten Patrouillen am tatsächlichen Tatort eintreffen, sind die Täter bereits dabei, den Rückzug anzutreten.

Dennoch eröffnen zwei bis drei Männer aus dem Hinterhalt das Feuer mit Kriegswaffen auf die Polizisten. Die Täter können zunächst flüchten.Bei Garnich locken die flüchtenden Räuber eine kreuzende Polizeistreife dann in einen zweiten Hinterhalt: Am Ende einer unübersichtlichen Kurve erwarten sie die Polizisten mit schwerem Beschuss aus automatischen Waffen vom Typ Kalaschnikow und Uzi.

Die Kugeln schlagen in Kopfhöhe ein. Dass niemand verletzt wird, gilt als reiner Zufall. Die Tötungsabsicht ist offensichtlich.

20 Verdächtige – fünf mutmaßliche Täter

Die Ermittlungen führen sehr schnell nach Belgien, ins schwerkriminelle Milieu von Charleroi und Liège. Es werden Parallelen zu anderen Überfällen mit exakt gleichem Modus Operandi offenbar.

20 Personen stehen im Verdacht direkt oder indirekt am Überfall in Luxemburg beteiligt gewesen zu sein. Doch nach Auswertung der DNA-Spuren aus Gasperich und Garnich wird der Kreis der Verdächtigen sehr schnell sehr eng: Es fallen fünf Männer heraus, wovon vier schlussendlich der Prozess gemacht werden kann.