(str) - Wegen des heimtückischen Mordes an seinem behinderten Bruder ist am Donnerstagnachmittag ein 27-jähriger Luxemburger vor der Kriminalkammer in erster Instanz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.



Eric L. hatte den Ermittlungen zufolge am 20. Dezember 2014 seinen behinderten Bruder Charly vorsätzlich mit einem mit Psychopharmaka versetzten Fruchtsaft außer Gefecht gesetzt und anschließend bei lebendigem Leib verbrannt.

Die Kriminalkammer hat demnach der Strafforderung der Staatsanwaltschaft Folge geleistet. Zudem wurde Eric L. zur Zahlung von insgesamt rund 37.000 Euro an die Wohnungsbesitzerin und an die Versicherungsgesellschaft verurteilt.

Freispruch für Ex-Carabiniere



Für den mitangeklagten mutmaßlichen Komplizen hatte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwei Jahren gefordert. Alessandro S. war im Prozess beschuldigt worden, Eric L. bei der Tat unterstützt, ihm ein falsches Alibi geliefert und ihm bei einem Fluchtversuch geholfen zu haben.



Der Ex-Carabiniere wurde allerdings am Donnerstagnachmittag von der Kriminalkammer freigesprochen.