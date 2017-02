(str) - Er hat seinen Bruder vergiftet und anschließend beim lebendigen Leib verbrannt. So weit ist Eric L. geständig. Nur bei den Tatumständen widerspricht er den Erkenntnissen aus den Ermittlungen. Am Donnerstagnachmittag wird nun die Kriminalkammer ihr Urteil gegen den 27-jährigen Luxemburger und einen mutmaßlichen Komplizen fällen. Im Raum steht eine lebenslange Haftstrafe.



Gift im Mangosaft



Eric L. wurde im Prozess nicht müde, zu betonen, er habe an jenem Abend eigentlich sich selbst töten wollen. Doch dann habe er bei einem Wutanfall seinem Bruder den mit einer sehr hohen Dosis Psychopharmaka versetzten Fruchtsaft zu trinken gegeben. In Panik habe er dann das Feuer in der Wohnung gelegt, als sein Bruder ohnmächtig war.



Doch aus Sicht der Ermittler und auch der Staatsanwaltschaft stellt sich der Tathergang anders dar. So gebe es deutlich Hinweise dafür, dass Eric L. den Mord an seinem Bruder Charly akribisch geplant und eiskalt ausgeführt habe. So habe er sich bereits vor der Tat bemüht, Spuren zu beseitigen. Im Anschluss habe er außerdem gezielt falsche Fährten gelegt.



Anklage fordert lebenslange Haft

Für Prozessbeobachter scheint klar, warum Eric L. großes Interesse daran hat, an seiner Darstellung des Tatablaufs festzuhalten. In einem Szenario, bei dem die geplante Selbsttötung im Mittelpunkt steht und der Brudermord lediglich eine spontane Abweichung des ursprünglichen Plans darstellt, wäre die Tat juristisch ein Totschlag und kein Mord mit Vorsatz. Der Beschuldigte hätte demnach Aussicht auf ein geringeres Strafmaß.



Die Staatsanwaltschaft hält allerdings an einer lebenslangen Haftstrafe fest. Für die Anklage steht nämlich außer Frage, dass Eric L. seinen Bruder „kaltblütig und aus reiner Habgier“ ermordet und die Tat wochenlang geplant habe. Das Motiv: die Erbschaft von über einer halben Million Euro, auf die sein Bruder Anrecht gehabt habe.



Komplize als Nutznießer

Geld, an dem auch der Mitangeklagte Alessandro S. interessiert gewesen sei. Der Ex-Carabinieri gilt für die Staatsanwaltschaft als Nutznießer des Mordes. Gemeinsam mit seinem Bodybuilding-Kumpel Eric L. wollte er, wie es scheint, einen Vertrieb für Nahrungsergänzungsmittel und Fitnessgeräte eröffnen.



Im Prozess hat sich zudem auch der Verdacht erhärtet, Alessandro S. habe sich am Geld der unter Vormundschaft stehenden Mutter von Eric L. bereichert. Mit dem mutmaßlich ergaunerten Geld soll er eine Wohnung im Großherzogtum gekauft haben. In diesem Kontext erwartet ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren.



Für seine Beteiligung am Mord forderte die Staatsanwaltschaft eine zweijährige Haftstrafe.