(mth) - Er soll im April 2014 eine Prostituierte im Bahnhofsviertel vergewaltigt, sexuell genötigt sowie ihrer Freiheit beraubt und eine zweite Prostituierte angegriffen haben. Nachdem er in erster Instanz zu einer zehnjährigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, kam Soufian D. am Mittwoch vor dem Berufungsgericht mit einer wesentlich milderen Strafe davon.

Acht Jahre Gefängnis, davon zwei auf Bewährung, lautet das neue Urteil. Die Richter des Appellationsgerichts begründeten ihr Urteil damit, dass die in erster Instanz zurückbehaltene Freiheitsberaubung als zwingendes Element der Vergewaltigung nicht separat zu ahnden sei. Eine Interpretation der Gesetzestexte, auf die bereits der Verteidiger des Angeklagten, Me Philippe Stroesser, während des Berufungsprozesses hingewiesen hatte.

Der 31-jährige Libyer, der eigener Aussage zufolge 2002 als blinder Passagier nach Europa kam, lebt er in verschiedenen Ländern, bevor er nach Luxemburg kam. Nach einem missglückten Vergewaltigungsversuch an einer Prostituierten war er verhaftet und überführt worden, zwei Wochen zuvor eine weitere Prostituierte während fünf Stunden in einem Keller im Bahnhofsviertel festgehalten und wiederholt zum ungeschützten Sex gezwungen zu haben.