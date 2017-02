(C./stb) - In einer Pressemitteilung vom Dienstag hatten OGBL und FNCTTFEL-Landesverband scharfe Kritik an der TICE-Direktion geübt. Die Vorwürfe: Mobbing, Nicht-Einhaltung des Kollektivvertrags für die Arbeitnehmer aus den Südgemeinden, Verletzung des Statuts der Gemeindebeamten und das Nichtbeachten von Gerichtsurteilen. Beide Gewerkschaften stellten der TICE-Führungsspitze ein Ultimatum und forderten ein Treffen am 17. Februar. Andernfalls drohen OGBL und FNCTTFEL-Landesverband mit gewerkschaftlichen Aktionen.



Am Mittwoch erklärte sich nun die Gewerkschaft des Gemeindepersonals (FGFC) solidarisch mit dem OGBL und dem FNCTTFEL-Landesverband. Der FGFC ist bereit sich an möglichen gewerkschaftlichen Aktionen zu beteiligen. Rückblick: Kurz vor den Sommerferien 2016 waren sämtliche Mitglieder des majoritären FGFC-Personalrates geschlossen zurückgetreten, "da eine Zusammenarbeit mit der Direktion nicht mehr möglich war", heißt es in der Pressemitteilung des FGFC.