(dho/C.) - Ein Autofahrer konnte in der Route de Diekirch in Walferdingen am frühen Samstagabend bei einer roten Ampel nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.



Darauf folgte keine Entschuldigung, sondern er stieg aus und regte sich auf erstmal auf. Auf ein Wortgefecht folgte eine Rangelei zwischen den beiden Fahrern. Zeugen und Passanten trennten sie und verständigten die Polizei.



Die Beamten konnten schnell feststellen, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und Schwierigkeiten hatte, aufrecht zu stehen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen.



Auch hier benahm er sich nicht angemessen und warf eine Brieftasche nach den Beamten. Anschließend versuchte er aus dem Büro zu flüchten und verpasst dabei einem Polizisten einen tritt zwischen die Beine.



Mit einigen Handgriffen wurde er bewegungsunfähig gemacht und in eine Zelle gebracht.