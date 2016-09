(DL) - Die Zukunft der Universität Luxemburg spielt sich in Belval ab – und in Kirchberg. So soll der dortige Campus zwischen Avenue Kennedy und Rue Richard Coudenhove-Kalergi komplett erneuert werden. Entlang der Avenue Kennedy soll ferner ein separates Auditorium entstehen, welches durch die „Fondation Losch“ finanziert wird.



Dass sich der einzige Uni-Standort in der Hauptstadt in Kirchberg befinden soll, hatte die Regierung in der Ministerratssitzung des 5 ...