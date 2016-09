(na) - "Beeindruckend", war ein Wort das mehrmals vorkam als am Montagmorgen Tom, Kim und Pit, drei Studenten, die dieses Jahr ihr Universitätsstudium in Angriff nehmen, von den Unigebäuden in Belval sprachen.

Vor der Eingangstür der "Maison du Savoir" warteten die drei noch auf einen Freund. Drinnen war der Andrang groß. So groß, dass später, während der Begrüßungsrede von Rektor Rainer Klump, das 750-Plätze Auditorium im Untergeschoss nicht allen einen Sitzplatz bieten konnte.



3000 Studenten in Belval



Doch der Aufbruchstimmung tat dies nicht an. Rund die Hälfte der Uni.lu-Studenten wird ab dieses Jahr in Belval studieren. Vor Ort stoßen zu den etwa 2000 Studenten der Fakultät der Geisteswissenschaften rund weitere 1000 Studenten der Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften.



Rektor Rainer Klump sprach von einer "jungen und dynamischen Universität" und forderte die Studenten auf aktiv an ihren Lehrprozessen teilzunehmen, aber auch, sich aktiv ins Studentenleben zu engagieren.

Eigene Struktur für Studenten



Dieses Semester werden die Studenten in Belval in der früheren Adem-Container auch erstmals über eine eigene Struktur verfügen. Wie Vertreter der des "Office of student life" mitteilten, läuft derzeit ein Wettbewerb um dieser Struktur einen Namen zu geben.

Auch wenn ihnen der Campus am Montagmorgen noch etwas unübersichtlich schien, versprechen sich Tom, Kim und Pit vieles vom Campus Belval. Und der Sassenheimer Bürgemeister Georges Engel wusste sie später in seiner Rede wahrscheinlich zu beruhigen: "Noch ist nicht alles 100 prozentig, aber wird arbeiten dran".