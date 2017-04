(rar) - Vier Verletzte gab es am Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall in Helmdingen. Kurz vor 12.00 Uhr stießen in der Route de Luxembourg zwei Fahrzeuge aus noch unbekannter Ursache zusammen. Notarztwagen aus Lintgen und Mertert wurden angefordert. Im Einsatz waren zudem Beamte des Einsatzzentrums in Lorentzweiler sowie die Polizei.

Bei einer weiteren Kollision zwischen zwei Fahrzeugen auf der N7 zwischen Colmarberg und Roost gab es kurz nach 13.00 Uhr am Samstagnachmittag einen weiteren Verletzten. Hier war ein Ambulanzfahrzeug aus Ettelbrück im Einsatz sowie Rettungskräfte aus Colmarberg und die Polizei.