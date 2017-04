(dho) - Was genau in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung Rue d'Anvers / Rue A. Fischer in der Hauptstadt vor sich ging, ist noch nicht gewusst.



Eine Person hatte einen lauten Knall gehört. Als sie nachsehen wollte, was passiert war, fand sie einen Radfahrer, der auf dem Boden lag. Es schien dem Zeugen, als sei dieser ungebremst gegen ein Verkehrsschild geprallt, welches in der Straße stand.



Da der Radfahrer schwere Kopfverletzungen erlitt und nicht ansprechbar war, ist der Unfallhergang noch unklar.