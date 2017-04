(dho) - Auf der A3 Richtung Frankreich hatte sich kurz vor 16 Uhr in Höhe der Aire de Berchem am Freitag ein Unfall ereignet, in den sechs Fahrzeuge verwickelt waren. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn wurde komplett in Richtung Frankreich gesperrt. Kurz vor 18 Uhr wurden die Spuren wieder geöffnet.



A3 tëschent Kräiz Gasperich an Aire de Berchem Plaz vum Accident geraumt #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) April 7, 2017





Es staut von der Aire de Berchem bis über das Gaspericher Kreuz hinaus.

Foto: Chris Karaba