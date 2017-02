(mth) - Am Dienstagnachmittag wurde in der Route d'Arlon in Strassen ein Fußgänger von einem Wagen angefahren und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr, nachdem das Opfer die Straße unweit der Rue de la Poste überqueren wollte.

Ein herannahender Autofahrer erblickte den Fußgänger zu spät, da dieser hinter einem in Höhe eines Ladens geparkten Lieferwagens die Fahrbahn betrat.

Das Unfallopfer wurde von dem Auto mit der Beifahrerseite erfasst. Der Mann erlitt dabei schwerere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung.