(dho) - Ein Autofahrer war Montagnacht gegen 3 Uhr mit seinem Wagen gegen einen Straßenbeleuchtungsmast gefahren. Groß zu interessieren schien ihn dies allerdings nicht.



Als die Polizei am Unfallort in Holzem an der Kreuzung Route de Garnich/Route de Dippach eintraf, lief der Motor des stark beschädigten Wagens noch. Der Fahrer lag schlafend auf dem Beifahrersitz.



Er wurde von den Beamten geweckt und wurde gebeten einen Alkoholtest durchzuführen. Dieser verlief positiv. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstellt und der Führerschein ist vorerst eingezogen worden.