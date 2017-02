(SH) - Zwei leicht verletzte Personen: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in Hesperingen an der Kreuzung der Rue du 9 Mai 1944 mit dem Rangwee ereignete.



Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Hesperingen, ein Krankenwagen aus der Hauptstadt sowie die Polizei.



Foto: CI Hesperingen





