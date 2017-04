(str) - Erheblicher Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag in Esch/Alzette: Nachdem ihm am Steuer seines Wagens schlecht geworden war, hatte ein Mann in der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette die Kontrolle über seinen Wagen verloren.



Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, hatte die Beifahrerin noch versucht, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen, um einen Unfall abzuwenden, doch es sollte ihr nicht gelingen.

Das Auto erfasste zunächst den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, überfuhr den Bürgersteig, prallte gegen mehrere Begrenzungsmauern, überschlug sich und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stehen.

Dabei waren auch zwei abgestellte Fahrzeuge und der Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers beschädigt worden.

Die beiden Fahrzeuginsassen mussten von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geborgen werden. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.